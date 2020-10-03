فريق ترامب الطبي يكشف الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس (كورونا).



وأوضح الفريق الطبي، أن "الرئيس ترامب يحصل على عناية مركزة ونراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات"، وفق موقع قناة (روسيا اليوم).



وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية علاج الرئيس ونعمل على منع حصول أعراض جانبية، والرئيس ليس تحت جهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية مستقرة، وحصل على العديد من الأدوية وتلقى اليوم جرعة من (ريمديسيفير)".



وفي وقت سابق، تحدث أحد مستشاري ترامب وقال: "إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير"، فيما أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية بأن ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب نقل إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.