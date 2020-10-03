جنود الاحتلال يقتحمون مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم جنود الاحتلال مساء اليوم السبت على اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وقاموا بتصويره.



وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا المصلى بأحذيتهم دون مراعاة حرمة المسجد وتجولوا في مرافقه والتقطوا الصور قبل أن ينسحبوا.



بالتزامن مع ذلك أدى مستوطنون طقوساً تلمودية على باب القطانين أحد الابواب الغربية للمسجد الأقصى، في وقت يحاصر فيه الاحتلال البلدة القديمة للأسبوع الثاني على التوالي ويمنع المقدسيين من الوصول إليها باستثناء سُكانها.



وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى ومنطقة مصلى باب الرحمة لاستهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث تؤمن قوات الاحتلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمنطقة الشرقية بالتزامن مع إفراغه من المصلين والمرابطين.