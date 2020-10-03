هنية:وضعنا حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد ديرالبلح للمقر الجديد

رام الله - دنيا الوطنوضع عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وضع حجر الأساس للمشروع رفقة دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح و إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، ومعاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.والمشروع يشمل توسعة المستشفى من خلال ضم مقر نادي اتحاد دير البلح للمشفى لخدمة المحافظة الوسطى، اضافة لنقل النادي للمقر الجديد عبر البدء في مشروع بناء المرحلة الأولى ، وستبدأ الشركة العمل بداية الأسبوع المقبل حيث تبلغ القيمة الإجمالية (120000 دولار).ووفق هنية، فقد تم تخصيص قطعة الأرض لصالح النادي من قبل بلدية دير البلح لمدة (50) عام، حيث تم تسليم الأرض لشركة المقاولات لتنفيذ المشروع .وشملت جولة هنية زيارة لإستاد محمد الدرة لمتابعة أعمال التطوير التي تم تمويلها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.