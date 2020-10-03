عائلة الأسير الأخرس تطالب بالتدخل الجاد لإنقاذه قبل فوات الأوان

الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت عائلة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً على التوالي، بالتدخل الجاد لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.



وأكدت زوجة الأخرس بعد زيارتها له لأول مرة منذ اعتقاله وشروعه بالإضراب عن الطعام أن وضعه في غاية الخطورة، فهو يفقد الوعي بين الحين والآخر، ولا يستطيع التحرك، ويصاب بنوبات تشنج بشكل متكرر، وأحيانا لا يميز الذي يقف أمامه.



وأشارت زوجة الأسير إلى أن شرطه الوحيد هو الحرية، وما يردده فقط من على سريره في مستشفى "كابلان"، "إما الحرية وإما الشهادة".



وقال الأسير ماهر الأخرس في رسالة له من مشفى "كابلان:" شرطي الوحيد الحرية.. إما الحرية أو الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى".



وأضاف الأسير الأخرس في رسالته: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني".



وتابع:" إما منتصر وأعود لشعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".



يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من مواليد أغسطس عام 1971م، في بلدة سيلة الظهر في جنين، وهو أب لستة أبناء أصغرهم طفلته تُقى، وتبلغ من العمر ستة أعوام، وكان يعمل قبل اعتقاله في الزراعة.