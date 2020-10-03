شؤون فلسطينية

نادي اتحاد الشجاعية يوجّه رسالة إلى مشجعيه بشأن وباء (كورونا)

نادي اتحاد الشجاعية يوجّه رسالة إلى مشجعيه بشأن وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وجّه نادي اتحاد الشجاعية الرياضي، أحد أندية الدرجة الممتازة بدوري قطاع غزة، نداء إلى مشجعيه في مناكق شرقي مدينة غزة، معنونًا رسالته بعنوان: "الشجاعية في خطر".

وقال النادي الأخضر في رسالته: "أهلنا، أحبتنا، أبناؤنا، عائلاتنا، مخاتيرنا، رياضيينا، جماهير الشجاعية العظيمة.. إلى كل إنسان عزيز وغالي يسكن في حيينا العملاق الشجاعية
إليكم جميعا رسالة ناديكم نادي اتحاد الشجاعية، رسالة المحبة لكم، رسالة الخوف عليكم وعلى مستقبل أبنائنا وحياتنا كلها،
الآن الآن ولا وقت للانتظار، نحن جميعا في خطر، أبناؤنا عائلاتنا أرزاقنا مستقبلنا في خطر".

وأضاف الشجاعية: "بات لزامًا علينا حي الشموخ حي القادة وحي الشهداء أن نستشعر أن الخطر داهمنا في بيوتنا ويجب أن نتصدى له بوعينا بكامل إرادتنا، نفتخر في شجاعيتنا أننا نمتلك رصيدا كبيرا من الوعي الكبير والثقافة الواسعة أن نهزم هذا الوحش الذي قض مضاجعنا نفخر بكبارنا وشيوخنا وشبابنا وبناتنا أنهم قادرون أن يتحركوا مع أهلهم وذويهم وجيرانهم وأحبتهم لتوعيتهم من مرض (كورونا) وطرق الحد من انتشاره وسبل الوقاية منه".

وذكر نادي اتحاد الشجاعية: "بات لزاما علينا جميعا أن نأخذ زمام المبادرة ونحن في نادي اتحاد الشجاعية أولكم، مبادرة الحفاظ على أرواحكم والتي هي أغلى ما نملك، الحفاظ عليكم وعلى صحتكم هي رأس مالنا، فأنتم عنواننا ومصدر قوتنا وثروتنا، باعتقادنا لن يكون أي منا سعيدا أو مرتاحا عندما نرى أن المساجد ستفتح ما عدا الشجاعية، المدارس ستفتح ما عدا الشجاعية، المحلات والأسواق ستفتح ما عدا الشجاعية.. زيادة حالات الإصابة في الشجاعية مرشحة للازدياد".

وتابع النادي: "لذا ندعوكم للوقوف الجاد والمسؤول كل في مكانه وموقعه عبر مبادرة موحدة لأبناء الشجاعية الغيورين على منطقتهم ومسقط رأسهم وانتمائهم لضرورة إغلاق دواوين العائلات بشكل نهائي لحين وضوح الرؤية، والزام كل عائلة لأبنائها بلبس الكمامة و التباعد الاجتماعي".

كما ندعو لوقف الزيارات واللقاءات الاجتماعية لأبنائكم وبناتكم.. شبابنا الأعزاء نتمنى عليكم عدم التجمع والسهر مع بعضكم في الوقت الحالي، وكذلك الزام سائقي الأجرة بلبس الكمامات.

ندعو للإعلان عن مبادرة لفتح سوق البسطات والمحلات من خلال برنامج يومي كأن تفتح محلات يوم بعد يوم بما يضمن سلامتكم (يتم مناقشتها مع الجهات المختصة)".

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