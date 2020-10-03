شؤون فلسطينية

استعدادًا لعودة الطلبة.. وزارة التعليم بغزة تشرع بحملة تطهير وتنظيف مدارس الثانوية

استعدادًا لعودة الطلبة.. وزارة التعليم بغزة تشرع بحملة تطهير وتنظيف مدارس الثانوية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتنفيذ حملة مكثفة ومركزة لتطهير وتنظيف مدارس الثانوية في جميع محافظات قطاع غزة والبالغ عددها 127 مدرسة، وذلك استعداداً لاستقبال طلبة مرحلة الثانوية العامة واستئناف تدريسهم في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وجندت الوزارة طواقمها المتخصصة في هذا المجال لتنظيف الغرف الصفية والمقاعد والأبواب والنوافذ والممرات والساحات ودورات المياه وغير ذلك من المرافق.

وتتابع الوزارة عبر لجانها المتنوعة وعلى مدار الساعة عمليات التطهير والتي تندرج ضمن دليل العودة الآمنة للمدارس الذي أعدته الوزارة في وقت سابق ويتضمن خطوات إجرائية دقيقة بهدف استئناف العملية التدريسية في جو صحي آمن والوقاية من فيروس (كورونا).

وفي نفس السياق ستجري الوزارة يوم غد الأحد محاكاة لفحص جهوزية استئناف الدراسة وذلك في مدرسة خالد الحسن الثانوية في مديرية تعليم خانيونس بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية.

حيث سيتم إحضار نصف طلاب المدرسة وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتنفيذ محاكاة لعقد يوم دراسي والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات والدليل الذي تم وضعه لاستئناف الدراسة بشكل آمن.

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