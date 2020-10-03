شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 46 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: 46 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
 شهد حصاد الأسبوع الماضي اندلاع 46 نقطة مواجهة في الضفة والقدس تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، فيما أصيب جندي إسرائيلي بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال في القدس.

 ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم بقلقيلية إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي للمدينة، وباب الزاوية في الخليل، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة في رام الله، ومستوطنة مجدال عوز وبيت فجار في بيت لحم، ومحيط مستوطنة عناب في طولكرم، وحارس في سلفيت وسبسطية في نابلس، وذلك ضمن مواجهات متفرقة في 9 مناطق، أصيب خلالها عدة مواطنين منهم 15 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز، فيما شهدت مستوطنة مجدال عوز إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

 ويوم الخميس، تم إحصاء 4 مواجهات، اندلعت في بلدة بيت أمر في الخليل، وعين يبرود في رام الله، ومدينة بيت لحم، وسبسطية في نابلس، أصيب خلالها شاب برصاصة معدنية في عينه.

 وأحصي يوم الأربعاء 6 نقاط مواجهة، اندلعت في حزما وقطنة في ضواحي القدس، وصوريف وبيت أمر ومستوطنة كرمي تسور في الخليل، وتعرضت مستوطنة مجدال عوز لإلقاء زجاجات حارقة.

 وشهد منتصف الأسبوع 10 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال، في صور باهر وبلدة العيسوية في القدس، والبلدة القديمة وشارع الشلالة ومخيم العروب في الخليل، وكفر مالك ودير أبو مشعل برام الله، وحوارة في نابلس، وعزون في قلقيلية، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وأكواع ناسفة في مواجهات البلدة القديمة وشارع الشلالة في الخليل وعزون.

 وأحصي يوم الإثنين 4 نقاط مواجهة، اندلعت في حلحول بالخليل، وفرعون في طولكرم، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، ومستوطنة ألون موريه في نابلس والتي شهدت إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال.

 ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في العيسوية في القدس المحتلة، وحلحول في الخليل، وحوسان في بيت لحم، وعصيرة القبلية في نابلس، ويافا المحتلة عام 1948م، وذلك ضمن 5 نقاط مواجهة في القدس والضفة الغربية.

أما يوم السبت، فقد اندلعت 8 نقاط مواجهة، في كل من سلوان في القدس المحتلة، وبيت أمر في الخليل، وسلواد وبؤرة "إيش كودش" الاستيطانية في رام الله، وكفر قدوم في قلقيلية، وزبوبا في جنين، وعنبتا في طولكرم، وقصرة في نابلس، وألقيت زجاجات حارقة في بؤرة "إيش كودش" الاستيطانية.

وأصيب خلال مواجهات السبت الماضي جندي إسرائيلي بالحجارة في مواجهات سلوان، فيما أصيب 5 مواطنون بالرصاص المعدني وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز في مواجهات كفر قدوم.

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