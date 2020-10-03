شؤون فلسطينية

1450 مستوطناً اقتحموا الأقصى الشهر الماضي

1450 مستوطناً اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال شهر أيلول المنصرم، تصاعد رغم الإغلاق المشدد في دولة الاحتلال.

وأوضح المركز أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال أيلول وصل 1450  مستوطناً، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري.

وأشارت الاحصائية أن عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى بلغ 1340، بالإضافة 80 من طلاب الهيكل ، و 30 عنصرًا من مخابرات الاحتلال .

كما شهد شهر أيلول الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفيين  وجنود وشرطة الاحتلال .

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