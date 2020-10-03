معروف يُوضح حقيقة قرار الإغلاق التام لقطاع غزة 14 يوماً





وقال معروف، وفق إذاعة (القدس): "ما يتم الترويج له بشأن فرض إغلاق تام على قطاع غزة لـ 14 يوماً، غير مطروح والإغلاق التام، تم تسجيله في بداية انتشار الفيروس، ونأمل ألا نعود له".





وأضاف معروف: "هذا السيناريو مطروح، ولكن في حالة الارتفاع الكبير في الإصابات، والمواطنون قادرون على تلافي هذا القرار".





وتابع معروف: التوجه الحالي المطروح، هو تخفيف الإجراءات للعديد من القطاعات، والإصابات التي تسجل هي لنفس البؤر، ولا داعي أن يتم زج المجتمع بالإغلاق، وتحمل وزر فئة معينة".





وأضاف: "لا حديث حتى اللحظة بشأن عودة المدارس، وقرار عودة الثانوية العامة الأسبوع القادم مختلف، كون أن الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد يمكن ان تغني باقي المراحل، ولكن مرحلة الثانوية العامة، تحتاج إلى التعليم الوجاهي".

غزة - دنيا الوطننفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، الأنباء التي يجري تداولها، بشأن الإغلاق التام للقطاع 14 يوماً.