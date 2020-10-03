إغلاق مدرستي الذكور والإناث في مخيم نور شمس بطولكرم بسبب (كورونا)

أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، إغلاق مدرسة الذكور، تزامناً مع اغلاق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لمدرسة الإناث، مدة 48 ساعة، عقب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).





وقال مدير اللجنة، طه إيراني، ‫في ظل ازدياد عدد الإصابات بـ (كورونا) في مخيم نور شمس، ووجود عدد من الإصابات في مدرسة الإناث، قررت لجنة الطوارئ في المخيم، التي تضم اللجنة الشعبية، وتنظيم حركة (فتح)، ومؤسساته إغلاق مدرسة الذكور احترازياً، وذلك حسب البروتوكول الصحي المعمول به، من أجل إجراء عملية التعقيم في المدرستين، وحصر دائرة المخالطين.





وأضاف، أن عدد الإصابات، بلغت حتى اليوم في المخيم (13) إصابة، فيما وصل عدد الإصابات خلال الثلاثة أيام الماضية إلى أكثر من (50) إصابة.

رام الله - دنيا الوطن