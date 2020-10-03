الاحتلال يعتقل اثنين من حراس مقبرة باب الرحمة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اثنين من حراس مقبرة باب الرحمة، في مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة، محمد الشلادة، وأحمد الدلال، من باب الأسباط بمدينة القدس.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اثنين من حراس مقبرة باب الرحمة، في مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة، محمد الشلادة، وأحمد الدلال، من باب الأسباط بمدينة القدس.
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