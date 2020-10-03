شؤون فلسطينية

مركز: ثلاثة شهداء في أيلول بينهم أسير

مركز: ثلاثة شهداء في أيلول بينهم أسير
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني: إن 3 شهداء، ارتقوا خلال شهر أيلول/ سبتمبر بينهم أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المركز في دراسة إحصائية، أصدرها اليوم السبت، أن الشهداء هم: داوود طلعت الخطيب (45 عاماً) من بيت لحم وهو أسير، والطبيب نضال محمد جبارين (54 عاماً) من جنين، وخليل محمد بلد من غزة ويبلغ (27 عاماً).

وأوضح أن عدد الشهداء منذ إعلان ترامب القدس "عاصمة لإسرائيل"، في السادس من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، حتى أيلول/ سبتمبر، بلغ 566 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 117 طفلاً، و23 سيدة و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 33 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و112 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما ارتقى 15 أسيراً في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ فادي البطش، بعملية اغتيال في ماليزيا.

وأوضحت الدراسة الإحصائية، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية، والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، بلغ عددهم حتى نهاية شهر أيلول لعام 2020، إلى 260 شهيداً، بينهم صحفيان، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 117 طفلاً في الفترة التي تلت إعلان ترامب القدس حتى أيلول/ سبتمبر 2020، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة، بينهم 71 طفلاً، ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 3 أجّنة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة.

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