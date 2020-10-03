دولي

سقوط قتيل جراء انفجار في مدينة صناعية وسط إيران

سقوط قتيل جراء انفجار في مدينة صناعية وسط إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات الإيرانية، سقوط قتيل، جراء انفجار دوى اليوم السبت، في مدينة رازي الصناعية، بمحافظة أصفهان، وسط البلاد.

وصرح مدير دائرة الطوارئ في أصفهان، منصور شيشة فروش، بأن الانفجار وقع في أحد مخازن النفط، بسبب إهمال بشري، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف المسؤول، أن أحد العمال كان يعمل على لحام المخزن، ما أدى إلى اندلاع حريق، ووقوع انفجار فيه، وذلك ما أودى بحياة العامل.

وأوضح مدير دائرة الطوارئ، أن الحريق تم إخماده بمساعدة رجال الإطفاء.

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