الصحة تسجل 11 وفاة و(406) إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.





وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 8 وفيات (4 في محافظة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 ضواحي القدس)، إضافة إلى 3 وفيات في مدينة القدس.





وسجلت 198 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و114 إصابة في المحافظات الجنوبية و94 إصابة في مدينة القدس.





وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 403 حالات في المحافظات الشمالية، و95 حالة في المحافظات الجنوبية و65 في مدينة القدس.





وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (28)، محافظة نابلس (14)، محافظة بيت لحم (40)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (40)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (3) ، طولكرم (33)، قطاع غزة (114)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (94).





وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة الخليل (115)، محافظة جنين (21)، محافظة سلفيت (40)، ضواحي القدس (216)، محافظة نابلس (11)، مدينة القدس (65)، قطاع غزة (95).





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن