شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة: نتوقع انتاج هذا العام حوالي 24 ألف طن من الزيتون

الزراعة بغزة: نتوقع انتاج هذا العام حوالي 24 ألف طن من الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
قال أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة، حول موسم الزيتون: "إن موسم الزيتون يحضَ باهتمام كبير من الكل الفلسطيني وهو تراثي بامتياز تجتمع فيه العائلات الفلسطينية".

وأكد البسيوني في حديثه "لاذاعة الأقصى" لدينا في قطاع غزة 40 ألف دونم مزرعة بأشجار الزيتون، منها 35 ألف دونم مثمرة ومنتجة.

وتوقع البسيوني أن يكون انتاج هذا العام حوالي 24 ألف طن من الزيتون وهي كمية جيدة وهذا العام سجل تناقصاً بنسبة 30% عن العام الماضي بسبب الظروف المناخية.

 وقال من المبكر الحديث عن تسعيرة زيت الزيتون وفي كل عام تكون الأسعار مناسبة في متناول الجميع.

 وأكد أن الأعوام المقبلة سنصل الي الاكتفاء الذاتي بشكل مستمر نتيجة زيادة المساحات المزروعة بأشجار الزيتون المنتجة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية هذا العام غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا لتأمين عصر ثمار الزيتون في المعاصر من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطن.

وتابع سيكون هناك تواجد مستمر لطواقم مهندسين تم فرزهم من وزارة الزراعة لمتابعة عمل المعاصر في قطاع غزة وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

 وأضاف تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل وصول المزارعين الي أراضيهم في محافظات قطاع غزة اعتبارا من السابع من الشهر الجاري وهو موعد افتتاح الموسم.

ووجه رسالة للمواطن والمزارع الفلسطيني بان يكون الذهاب للحقل بالحد الأدنى من الاعداد المطلوبة وعدم اصطحاب الأطفال ومراعاة كبار السن ويفضل عدم تواجدهم حفاظا على سلامتهم.

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