شؤون فلسطينية

غزة: إدارة المستشفيات تُناقش السياسات والإجراءات فى المرحلة المقبلة

غزة: إدارة المستشفيات تُناقش السياسات والإجراءات فى المرحلة المقبلة
غزة - دنيا الوطن
تفقد وفد من الإدارة العامة للمستشفيات، برئاسة د. أحمد شتات، مدير الدائرة الطبية، خيمة الفرز وقسم العزل بمجمع كمال عدوان الطبى، التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، وذلك خلال جولة ميدانية، رافقه فيها رئيس قسم النساء والولادة بإدارة المستشفيات د. نعيم أيوب، ومدير دائرة الجودة، د. رولا أبوضلفة.

وناقش الوفد خلال لقائه مدير المجمع، عقيد أحمد الكحلوت، العديد من الإجراءات والسياسات، التي سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة حسب المستجدات، التي ستصدر عن وزارتي الصحة والداخلية.

واطلع الوفد على آلية توليد الحالات المشتبه بإصابتها بـ (كورونا)، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأثني شتات على الجهود الكبيرة، التي يبذلها مجمع كمال عدوان في مواجهة جائحة (كورونا) وبأداء الطواقم الطبية في التعامل مع الحالات.

من جانبه، أكد الكحلوت، أن المجمع، يعمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة في اتخاذ التدابير الوقائية؛ لمواجهة جائحة (كورونا)، (كوفيد- 19).

وكان باستقبال وفد وزارة الصحة إلى جانب مدير المجمع، المدير الطبي، مقدم د. حامد الشرافي، ومدير تمريض المجمع، أ. عيد صباح.

يشار إلى أن مجمع كمال عدوان الطبي، يعمل ضمن منظومة الطوارئ، الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا) شمال قطاع غزة، ويعمل ضمن اللجنة المكلفة بالخدمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19).

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