أول رد فلسطيني على تصريحات سودانية بشأن اتفاق تطبيع مع إسرائيل

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

عقبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم السبت، على قرار دولة السودان، بالمضي قدما نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية، لـ "دنيا الوطن": "نتمنى على السودان ألا تنجر إلى مستنقع التطبيع مع إسرائيل، لأن في ذلك إضراراً بمصلحة الشعبين الفلسطيني والسوداني، وأية أوهام تبنى على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي باطلة".



وأضاف الصالحي: "السياسة الأمريكية والإسرائيلية التوسعية والاستعمارية، لا يمكن أن تخدم الشعب السوداني، واقتصاده ومستقبله".



وكان محمد حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن من مصلحة بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، وأنها ماضية في اتجاه بناء هذه العلاقات، دون خوف من أحد.