جدل واسع في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة "عن أمير البلاد الجديد"



ويبدو أن صياغة التغريدة المثيرة والغامضة، دفع النشطاء لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي وفق (روسيا اليوم).









وانتقد الملا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام محمد الجبري، المسندة إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقاً.



وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميراً جديداً للكويت، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة.



وتعهد باستمرار نهج سلفه، والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.



وحيث غرد قائلاًعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟".وانتقد الملا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام محمد الجبري، المسندة إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقاً.وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميراً جديداً للكويت، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة.وتعهد باستمرار نهج سلفه، والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.

رام الله - دنيا الوطنغرد النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، بتغريدة أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.