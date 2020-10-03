الطاقة بغزة: قد تنخفض تسعيرة الاشتراك المنزلي من المولدات التجارية لأقل من 2.5 شيكل



وقال: "أي مواطن يشعر بأي ضرر جراء توقف المولدات او إطفاءها أو انقطاع فترات التشغيل، فبإمكانه تقديم شكوى لأقرب مركز شرطة، والشرطة تتابع حيثيات الموضوع".

خاص دنيا الوطن – أحمد العشيأكد المهندس ياسر حسونة، مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، بقطاع غزة، أنه لا يوجد أي تغيير أو تأجيل أو تعطيل، للقرار الصادر حول قضية المولدات الكهربائية التجارية، والذي بدأ تنفيذه مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر.وأشار حسونة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن التسعيرة على الاشتراك المنزلي والتجاري ما تزال 2.5 شيكل للكيلو، ولكن هناك دراسة، قيد البحث، فيما يتعلق بالاشتراك التجاري، حيث يمكن أن يطرأ تغيير على تسعيرته.وقال: "بالنسبة للاشتراك المنزلي فهناك تفكير بأن يتم تقليص تسعيرة الكيلو أقل من 2.5 شيكل، من خلال بعض إجراءات سلطة الطاقة، وستعلن في حينها، أما بخصوص الاشتراك التجاري، ربما يطرأ تغيير طفيف عبر ارتفاع التسعيرة عن 2.5 شيكل للكيلو".وفي السياق، أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة بغزة، أنه لم تحدث أي مشاكل تتعلق بإطفاء المولدات التجارية، ولكن هناك بعض التغيرات التي طرأت على فترات تشغيل المولدات، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية على رأسها وزارتي الاقتصاد والداخلية، تتابعان سريان تنفيذ القرار.