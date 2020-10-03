إطلاق اسم أمير الكويت على الشارع الرئيس في الزبابدة بجنين

أطلقت بلدية الزبابدة في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، اسم أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، على الشارع الرئيسي للبلدة، الممتد من مدرسة ذكور الزبابدة الثانوية في الجهة الشمالية للبلدة، وحتى نهاية الشارع، باتجاه قرية الكفير المجاورة والمار وسط البلدة.





وقال نائب رئيس بلدية الزبابدة، مناضل شرقاوي في بيان صحفي تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المجلس البلدي، أقر تسمية الشارع باسم الشيخ صباح الأحمد الصباح، خلال جلسته التي ترأسها يوم الخميس الماضي.





وقدم طلب تسمية الشارع الرئيس والحيوي للزبابدة باسم الأمير الراحل، تقديرًا لدوره ودولة الكويت الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على مر العصور.





وقدم شرقاوي باسم المجلس البلدة، وأهالي الزبابدة، التعازي للكويت، أميراً وحكومة وشعباً برحيل "أمير الإنسانية" لما له من بصمات واضحة، ومواقف تعبر عن المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها على مستوى العالم أجمع.





وأكد شرقاوي على عمق العلاقة الأخوية بين بلدة الزبابدة، ودولة الكويت، من خلال تمويل العديد من المشاريع لبلدة الزبابدة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي أهمها المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الصرف الصحي، وشراء سيارة نفايات، وتأهيل طرق داخلية، وبناء غرف صفية لمدرسة الإناث، ودعم بناء مستشفى الزبابدة.

رام الله - دنيا الوطن