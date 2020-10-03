شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة غزة

وزارة الاقتصاد تُنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على المخابز في محافظة غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: إن قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة بمحافظة غزة، نظم جولة ميدانية على المخابز؛ للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشملت الجولة زيارة ثلاثة مخابز في المحافظة، تم خلالها توجيه التعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بالمخابز، وتفقد خطوط الإنتاج، وتوضيح أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان، والعاملين في ظل جائحة (كورونا).

وفي موضع آخر، قام قسم الصناعات الغذائية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة، بمتابعة البضائع الخاصة بمستلزمات الغاز، الواردة عبر (معبر كرم أبو سالم) وسحب عينات من فروش الغاز وملحقاته؛ للفحص المخبري؛ للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك، وذلك للتأكد من جودة البضائع والغازات المصنعة، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

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