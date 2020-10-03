الجوجو: عمل المحاكم الشرعية يقتصر على خمسة ملفات ونستقبل يومياً 15 قضية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أن المحاكم الشرعية، تعمل الان لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي الأحد والثلاثاء والخميس، بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأشار الجوجو في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عمل المحاكم الشرعية، يقتصر على ملفات الزواج والطلاق والوصاية وتسليم الأطفال الصغار، ومنع السفر، مع اتباع إجراءات الوقاية والسلامة.



وأوضح، أن وضع الشرطة القضائية صعب، كونها لا تعمل بكامل كادرها البشري في المحاكم الشرعية أو النظامية، لافتاً إلى أن جهدها الآن مسخر مع وزارة الداخلية والأمن الوطني في حالة الطورائ المعلنة.



وحول آلية استقبال المواطنين، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أنه يتم استقبال المواطنين عبر رابط على موقع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ويتم من خلاله تسجيل المواطن بياناته، وتقوم المحكمة بالحجز، حيث إن هناك عدداً معيناً من القضايا التي تستوعبه المحاكم، والذي يقدر بـ 15 قضية فقط، باستثناء محكمة رفح، حيث تستقبل 20 قضية يومياً.