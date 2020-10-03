الصحة بغزة تُعلن تشكيل لجنة تحقيق بوفاة مواطنة بأحد مشافي القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف على ملابسات وفاة المواطنة دينا منذر الشوا (الحايك) في مستشفى أصدقاء المريض.





جاء ذلك، في تصريح صحفي للناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة المواطنة أمس الجمعة، بعد تدهور حالتها الصحية، جراء إجرائها عملية ولادة بالمستشفى.





وفي وقت سابق، قال منذ الحايك والد الفتاة المتوفية "دنيا الحايك" التي توفيت نتيجة خطأ طبي، بعد وضعها مولودها، في جمعية أصدقاء المريض بغزة: إن الطبيب الذي قام بتوليد ابنته خان الأمانة والمهنة التي يعمل بها، عندما ترك "دينا" تنزف لينشغل بتوليد حالة أخرى.



وأضاف الحايك لـ"دنيا الوطن": أن فريق العمل الذي داوم بعد الدكتور إبراهيم البساينة، قام بنقل دينا إلى مستشفى الشفاء عبر إسعاف "أصدقاء المريض"، ليتضح أنه كان أحد شرايين دينا مقطوعًا، ونزيف حاد، حيث وصل دم ابنته إلى 2، واستنفزت 102 وحدة دم، ولكن في النهاية توفت نتيجة الأخطاء الطبية، مُحملًا الطبيب مسؤولية ما حصل لدينا، وفي ذات الوقت كان موقف المستشفى سلبياً وكذلك الطبيب.



وأوضح، أن التنفس كان يتراوح ما بين 35 و45 و65، وكان وضع البنت طوال فترة ما بعد الولادة حرج، وما حدث لها يُعد قتل عمد، وخرج عن أنه خطأ طبي، مستدركًا: "نحن نسامح في حال الخطأ الطبي، ولكن لا نسامح بحالة القتل وتيتم الأطفال، خاصة وأنه كان بإمكانه أن يُنقذ حياتها، ولكن أن تتحرك بعد 6 ساعات من خطورة الحالة، يشير إلى أن هذا قتل عمد".



وطالب الجهات المعنية بالكشف عن الرجل الذي قام بهذا الجرم والذي من الممكن أن تستمر أخطاؤه فيما بعد، ويتسبب بازهاق أرواح حوامل أخريات، مشددًا على ضرورة رقابة الجمعيات الخاصة والمستشفيات، حتى لا تتكرر هذه الحادثة.



بدورها أصدرت مستشفى جمعية أصدقاء المريض، بيانًا للحديث عن الحالة، قالت فيه: "ببالغ الأسى نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله، أمس الخميس الموافق 1/10/2020، وإذ تتقدم إدارة المستشفى باحر التعازي والمواساة من عائلتي الشوا والحايك بوفاة ابنتهم، نسال الله أن يرحمها بواسع رحمته، وأن يتقبلها ويغفر لها وندعو الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان".



وأضافت المسنشفى: "نحن في جمعية أصدقاء المريض، إذ نشاطر العائلتين الكريمتين الألم الشديد، فإننا نتقدم ببالغ تعازينا الحارة والصادقة لهم، وإننا في مستشفى أصدقاء المريض، نؤكد أنه قامت إدارة أصدقاء المريض بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة استشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة، وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا".



وأكدت الجمعية، أنه "تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة من قبل إدارة المستشفى، كما تم إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق، ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة، مبينة أن الجمعية على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق، أو العمل المشترك مع وزارة الصحة،وجهات الاختصاص".



وختمت الجمعية بالقول: "نؤكد على تضامننا مع ذوي الفقيدة، ونؤكد أن مصابهم مصابنا جميعاً، ونسأل الله، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



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رام الله - دنيا الوطن