دولي

الهند.. عدد الوفيات بفيروس (كورونا) يتجاوز مئة ألف والإصابات 6.4 مليون

الهند.. عدد الوفيات بفيروس (كورونا) يتجاوز مئة ألف والإصابات 6.4 مليون
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد في الهند مئة ألف حالة، السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة الهندية، أن ما مجموعه 100842 شخصاً، توفوا حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة من ناحية عدد الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد- 19) في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وفق (روسيا اليوم).

لكن عدد سكان الهند (1.3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين، مما سجلته الهند رسمياً، وهو أمر يثير الشكوك حيال الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الصحية في الهند.

وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6.47 مليون إصابة حتى الآن، فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع من حيث عدد الإصابات.

وقال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون: "لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على أرقام الوفيات الصادرة عن الهند".

وأضاف: "لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة، يسجّل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض".

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص (كوفيد- 19) أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

أخبار ذات صلة

ماذا قال ترامب في أول تغريدة له بعد دخوله المستشفى بسبب (كورونا)؟

ماذا قال ترامب في أول تغريدة له بعد دخوله المستشفى بسبب (كورونا)؟

أنقرة: الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين الحكومة الليبية

أنقرة: الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين الحكومة الليبية

إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بفيروس (كورونا)

إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بفيروس (كورونا)

البيت الأبيض يكشف العقار الذي بدأ ترامب يتناوله لعلاجه من (كورونا)

البيت الأبيض يكشف العقار الذي بدأ ترامب يتناوله لعلاجه من (كورونا)

(كورونا) يواصل انتشاره عالميا ويسجل أرقاما قياسية جديدة بالإصابات

(كورونا) يواصل انتشاره عالميا ويسجل أرقاما قياسية جديدة بالإصابات

الصين تتهم أمريكا بمحاولة إعادة العالم لـ &#34;عصر الغاب&#34;

الصين تتهم أمريكا بمحاولة إعادة العالم لـ "عصر الغاب"

يرافقه حامل الحقيبة النووية.. شاهد: الظهور الأول لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

يرافقه حامل الحقيبة النووية.. شاهد: الظهور الأول لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

&#34;رسالة تعاطف&#34; من زعيم كوريا الشمالية لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

"رسالة تعاطف" من زعيم كوريا الشمالية لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ثلاث وفيات و(98) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال 24 ساعة

ثلاث وفيات و(98) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل شاباً وينصب حواجز عسكرية في الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً وينصب حواجز عسكرية في الخليل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

أبو بكر: إغلاق أكثر من 90 حساباً بنكياً لعوائل الأسرى

أبو بكر: إغلاق أكثر من 90 حساباً بنكياً لعوائل الأسرى

خريشة: المجلس الوطني المنتخب يجب أن يكون للكل الفلسطيني بالوطن والشتات

خريشة: المجلس الوطني المنتخب يجب أن يكون للكل الفلسطيني بالوطن والشتات

أجواء خريفية معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة بفلسطين

أجواء خريفية معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة بفلسطين

شاهد: لحظة انتشال جثة الشاب &#34;الزوارعة&#34; بعد غرقه في بحر بيت لاهيا

شاهد: لحظة انتشال جثة الشاب "الزوارعة" بعد غرقه في بحر بيت لاهيا

محافظ جنين يُغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيام

محافظ جنين يُغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيام

منوعات

صور نجمات بالكمامة... كيف بدا مكياجهن؟

صور نجمات بالكمامة... كيف بدا مكياجهن؟

صور: آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستغرام..شاهدو كيف بدا بعد الغياب

صور: آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستغرام..شاهدو كيف بدا بعد الغياب

شاهد: محمد منير ويسرا ومنة شلبى ونجوم الفن بحفل زفاف أمير شاهين

شاهد: محمد منير ويسرا ومنة شلبى ونجوم الفن بحفل زفاف أمير شاهين

بالتفاصيل.. هذه كلفة إطلالات هيفا هبي في &#34;أسود فاتح&#34;

بالتفاصيل.. هذه كلفة إطلالات هيفا هبي في "أسود فاتح"

صورة: في شهر العسل.. زوج زينة مكي يجذب الاهتمام برومنسيته

صورة: في شهر العسل.. زوج زينة مكي يجذب الاهتمام برومنسيته

شاهد: هجوم على &#34;ميشال حايك&#34; بسبب ما قاله عن الحزن في الكويت

شاهد: هجوم على "ميشال حايك" بسبب ما قاله عن الحزن في الكويت

شاهد: المقدمة التشويقية لفيلم ماكو وأول ظهور لـ&#34;نيقولا معوض&#34; بالسينما المصرية

شاهد: المقدمة التشويقية لفيلم ماكو وأول ظهور لـ"نيقولا معوض" بالسينما المصرية

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

عمر كمال: &#34;لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر&#34;

عمر كمال: "لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر"

عربي

دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها

دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها

طلب سعودي للمجتمع الدولي بالحزم تجاه خروقات إيران

طلب سعودي للمجتمع الدولي بالحزم تجاه خروقات إيران

ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات

ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات

السودان يُوقع على اتفاقية سلام مع جماعات معارضة رئيسية

السودان يُوقع على اتفاقية سلام مع جماعات معارضة رئيسية