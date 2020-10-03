ماذا قال ترامب في أول تغريدة له بعد دخوله المستشفى بسبب (كورونا)؟

رام الله - دنيا الوطنغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح، اليوم السبت، بعد نقله إلى مستشفى عسكري لإصابته بفيروس (كورونا).وأكد ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنني أتحسن على ما أظن، أشكركم جميعاً وأحبكم".وسابقاً قال مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.وأضاف البيت الأبيض: إن ترامب لا يزال في حالة جيدة، ويعاني فقط من أعراض خفيفة، مشيراً إلى أن الرئيس، سيعمل من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.