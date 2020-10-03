ثلاث وفيات و(98) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) في القدس علي الجبريني عن تسجيل 3 حالات وفاة، وإصابة 98 آخرين بفيروس (كورونا) الجمعة.



وأوضح الجبريني في بيان له، أن عدد الوفيات الكلي في المدينة ارتفع إلى 69، لافتًا إلى أن المتوفين الثلاثة هم: سيّدة في أم طوبا ورجلان في كفر عقب والحيّ الأرمني في البلدة القديمة بالقدس.



وأفاد بتسجيل 98 إصابة جديدة بالمدينة، مقابل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع مجمل الإصابات النشطة إلى 1209 إصابات.



وأشار إلى أنّه مع بداية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي أصبح عدد المرضى المقدسيين في المستشفيات 78، مع وجود عدد من الحالات الخطرة.



ولفت الجبريني إلى أنّ محطتي الشيخ جراح وجبل المكبر، ستواصلان إجراء الفحوصات طيلة أيام الأسبوع، علمًا بأنّ ساعات الاستقبال ليوم السبت، تبدأ من الرابعة عصرًا حتى العاشرة ليلًا، بسياراتهم ودون حاجة لتحويلات طبية من المراكز الصحية التي يتعالجون فيها.



وذكر أنّ الفحوصات التي أجريت الجمعة، بلغت 365 فحصًا، منها 195 في الشيخ جراح و170 في المكبر.