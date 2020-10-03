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دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها

دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم الجمعة، تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبي، بهدف التخفيف على المسافرين ولا سيما المواطنين، وإعفائهم من إجراءات إضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية. 

وينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص (PCR) قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلباً أساسياً للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي. 

وينص البروتوكول أيضاً على إلزامية الفحص المسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب متطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرون من دبي، فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تطلب الفحص المسبق. 

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