العالول: سنتواصل مع الفصائل لطرح كل الأفكار المتعلقة بالقيادة الموحدة





وقال العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت: "حريصون على إنجاز ذلك بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن القرارات لها علاقة بتنفيذ توجهات، وقرارات اجتماع الأمناء العامين، الذي تم الفترة الماضية، لقيادة العمل الشعبي الهادف لتطوير المقاومة الشعبية وإكسابها زخماً جديداً، وتصبح أكثر تأثيراً وكلفة على الاحتلال.



ونوه إلى أن اللجنة المركزية للحركة، قررت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.



وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية، أقرت كذلك البدء فورًا بحوار مع الفصائل؛ لاستكمال وضع الآليات المطلوبة التي توافق عليها لقاء الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، ووفق البيان رقم واحد للقيادة الوطنية الموحدة.



ولفت العالول إلى أن العملية الانتخابية، هي جزء من كل الأهداف التي تهتم للتصدي للتحديات الراهنة، مبيناً أن الاجتماعات ستستمر للاتفاق على التفاصيل من كل الفصائل، معرباً في ذات الوقت عن أمله أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، أنه سيتم التواصل مع كل الفصائل؛ لطرح كل الأفكار المتعلقة بالقيادة الموحدة والمقاومة الشعبية والانتخابات والبرنامج السياسي والالتزام بمنظمة التحرير ومشاركة الكل فيها.