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ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات

ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات
رام الله - دنيا الوطن
قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، شطب اسم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، ونوري أبو سهمين، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الليبي غير المعترف به دوليًا، من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالصراع الليبي.

ومنذ 2016، خضع صالح وأبو سهمين لعقوبات تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي، مثل حظر السفر وتجميد الأصول وفق (cnn العربية).

وجاء القرار على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، المُنعقد على مدار يومي 1 و2 تشرين الأول/ أكتوبر بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: إنه تم الاتفاق على شطب اسم رئيس مجلس النواب الليبي، في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل متابعة سلوكه عن كثب، لا سيما فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين، ولجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)".

في حين قرر الاتحاد الأوروبي، رفع اسم أبو سهمين "على أساس الغياب العام عن (لعب) أي دور في العملية السياسية الليبية".

كان رئيس مجلس النواب الليبي، الكائن في نطاق سيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر، أعلن دعمه لإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فايز السراج، وقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في ليبيا، والتمهيد لحوار سياسي وانتخابات.

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