الصحة بغزة: تسجيل (114) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (114) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة في تقريرها: إن عدد العينات التي جرى فحصها مؤخراً بلغ (1784) عينة.





وأعلنت عن تعافي (95) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).





وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3298) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1416) حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين لـ (1860) حالة، واستقرت الوفيات عند (22) حالة.





غزة - دنيا الوطن