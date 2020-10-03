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إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بفيروس (كورونا)

إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
جاءت اختبارات فيروس (كورونا) لكل من بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض السابقة إيجابية.

وقالت كونواي في تغريدة لها على (تويتر) اليوم: "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن، بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء"، مضيفة: "كالعادة، قلبي مع كل من تأثر بهذا الوباء العالمي"، وفق (روسيا اليوم).

كما قال مسؤول كبير، إنه ثبتت إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس (كورونا)، ليصبح أحدث شخصية في الدائرة المقربة لترامب مصاب بـ (Covid-19).

وتلقى ستيبين، البالغ من العمر (42 عاماً، نتائج الاختبار مساء أمس الجمعة، وهو يعاني، بحسب ما وصفه المسؤول، من أعراض "خفيفة تشبه الانفلونزا".

وسافر ستيبين إلى كليفلاند مع الرئيس الأمريكي وفريقه، يوم الثلاثاء، لإجراء أول مناظرة رئاسية، وشوهد على مقربة من هوب هيكس، كبيرة مساعدي ترامب التي ثبتت إصابتها أيضاً.

وكان ستيبين من بين مجموعة من كبار موظفي حملة ترامب، الذين خضعوا للاختبار، لكنه الوحيد الذي جاءت نتائجه إيجابية حتى الآن، وكانت نتائج اختبار نائب مدير الحملة جاستن كلارك سلبية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن الفحوص أثبتت إصابته والسيدة الأولى في البيت الأبيض ميلانيا بفيروس (كورونا)، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج.

ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلاً إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره.

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