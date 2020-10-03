طالع: أسعار الخضروات والدجاج اليوم في غزة

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج، في أسواق قطاع غزة اليوم السبت الموافق 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي على النحو التالي:





أسعار الخضروات:





بندورة: 1ك = 3 شيكل





خيار: 1ك = 2 شيكل





خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل





باذنجان: 1ك = 1 شيكل





بصل: 1 ك = 2.5 شيكل





بطاطا: 5 ك = 10 شيكل





ليمون: 1ك = 2.5 شيكل





بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل





ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل





لوبيا: 1ك = 5 شيكل





فلفل: 1ك = 2 شيكل





فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل





افوكادو: 1ك = 6 شيكل









جزر: 1ك = 2 شيكل





أسعار الفواكه:





التين: 1ك = 5 شيكل





الموز: 1ك = 6 شيكل





تفاح: 1ك = 4 شيكل





تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل





مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل





أجاص: 1ك = 4 شيكل





بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل





عنب:1ك = 4 شيكل





أسعار الدواجن واللحوم:





بيض: 10





دجاج: 11





لحمة: 36

رام الله - دنيا الوطن