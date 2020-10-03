دولي

(كورونا) يواصل انتشاره عالميا ويسجل أرقاما قياسية جديدة بالإصابات

(كورونا) يواصل انتشاره عالميا ويسجل أرقاما قياسية جديدة بالإصابات
رام الله - دنيا الوطن
 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من مليون و33 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يزيد عن 34 مليون و831 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 25 مليون و896 الف مريض.

وتواصل كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الجمعة، أكثر من 316 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,603 حالات وفاة، حسب موقع "ورلد ميتر" المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم ونقله (البيان).

وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (1,071 وفاة)، والولايات المتحدة (864 وفاة)، والبرازيل (664 وفاة)، والمكسيك (432 وفاة)، والأرجنتين (311 وفاة).

وأشارت إلى ان الدول الخمس عالميا التي سجلت امس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (79,974 إصابة)، والولايات المتحدة (51,403 اصابات)، والبرازيل (33,002 إصابة)، والأرجنتين (14,687 إصابة)، وفرنسا (12,148 إصابة).

ورغم تصدر الهند مؤخرا للحصيلة اليومية العالمية المعلنة للوفيات والاصابات، الا أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات إجمالية، وكذلك بأعلى عدد اصابات كلي، حيث أوضحت الإحصاءات ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (213,524 وفاة)، والبرازيل (145,431 وفاة)، والهند (100,875 وفاة)، والمكسيك (78,078 وفاة)، ثم بريطانيا (42,268 وفاة).

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