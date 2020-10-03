قيادي بفتح: توافقنا مع حماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تباعاً

قال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، سرحان دويكات، إن لقاءات فتح وحماس جاءت استشعاراً للخطر الذي يحيط بالقضية الفلسطينية.



وأضاف دويكات، وفق إذاعة (القدس): "اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بارك بالإجماع لقاءات بيروت وتركيا، والمطلوب من القاعدة في الحركتين وقف التراشق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتوافق على آليات تنفيذ الإتفاقيات وسرعة تطبيقها على الأرض".





وتابع دويكات: "تم التوافق على اصدار مرسوم رئاسي، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تباعاً، والمطلوب في مرحلة التحرر الوطني توحيد الصفوف وترك التناقضات، ونحن بحاجة إلى سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلطة تنفيذ للقانون".



واستطرد: "نأمل أن يتم تهيئة ذلك على الأرض، لأنه لا يمكن إقصاء أي مكون سياسي فلسطيني، والأعداء لا ينتظرونا ومخاطر تصفية القضية كبيرة خاصة في زمن الهرولة العربية نحو التطبيع الذي خرج من الكواليس".



رام الله - دنيا الوطن