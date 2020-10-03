دولي

يرافقه حامل الحقيبة النووية.. شاهد: الظهور الأول لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

يرافقه حامل الحقيبة النووية.. شاهد: الظهور الأول لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، وهو يخرج من البيت الأبيض إلى طائرة هليكوبتر تنقله إلى مركز طبي عسكري، في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وقالت وكالة (فرانس برس)، إن الرئيس الأمريكي كان يسير مرتديا قناعا واقيا وبدون مساعدة إلى المروحية التي ستقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري. 

وقال ترامب في مقطع فيديو بُث على تويتر فور مغادرة الرئيس إلى مركز والتر حيث سيمكث لعدة أيام، إنه يعتقد أنه في حالة جيدة وذلك بعد اكتشاف إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب "أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. السيدة الأولى بحالة جيدة جدا".

ويرافق الرئيس الأمريكي في المروحية إلى المركز الطبي حامل الحقيبة النووية. 

 


 

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