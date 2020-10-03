مجلس الدولة المصري يستبعد مرشحاً برلمانياً بسبب "الترمادول"

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رام الله - دنيا الوطن

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعاده بسبب ثبوت تعاطيه مخدر "الترمادول".



وقالت المحكمة إن "المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب أوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة إمبابة"، وفق (روسيا اليوم).



وأضافت: "قررت لجنة فحص طلبات الترشح عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر الترمادول".