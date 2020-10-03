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برقيتان من الملك سلمان وولي عهده لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)

برقيتان من الملك سلمان وولي عهده لترامب بعد إصابته بـ (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتين منفصلتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. 

كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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