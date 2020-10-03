السراج: بدأنا بتطبيق خطة التعايش مع (كورونا) وهذه تفاصيلها

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن البلدية، تعمل بشكل متكامل مع لجان الطوارئ المختلفة، التي تنظم عملية التعامل مع جائحة (كورونا) والتي تضم جهات فاعلة وعاملة في قطاع غزة من مختلف التوجهات والجهات الرسمية.



وقال السراج لـ"دنيا الوطن": "تقوم البلدية بتنفيذ خطة التعايش التي وضعتها، حسب ما توجه به هذه اللجان، وبدأنا باستئناف العمل في مرافق البلدية، بشكل أكبر من السابق، حيث كنا في السابق مقتصرين على الطوارئ، وتقديم الخدمات الأساسية، وحالياً سمحنا للموظفين بالعمل في مرافق البلدية ضمن إجراءات الوقاية المشددة".



وأضاف: "بدأنا كذلك باستقبال الجمهور ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، كما أن هناك بداية لفتح الأسواق بشكل منظم ومرتب، مع الحرص الشديد على عدم وجود التجمعات والاختلاط الكبير بين المواطنين، والتأكيد على جميع التجار بأن يكونوا ملتزمين بقواعد الوقاية والسلامة، ومتابعة ذلك مع جميع الجهات الفاعلة في الميدان".