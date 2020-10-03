شؤون فلسطينية

أبو بكر: إغلاق أكثر من 90 حساباً بنكياً لعوائل الأسرى

أبو بكر: إغلاق أكثر من 90 حساباً بنكياً لعوائل الأسرى
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أحد البنوك، أقدم على إغلاق عشرات الحسابات البنكية التي تعود لعوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن هذا البنك أقدم على إغلاق أكثر من 90 حساباً بنكياً لعائلات الأسرى، لافتاً إلى أن مخصصاتهم تم إرجاعها إلى وزارة المالية.

ولفت أبو بكر إلى أن تلك العائلات، لم تتقاضى راتبهم منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث إنهم يعتاشون منه، لافتاً إلى أن العديد من المظاهرات، خرجت أمس واليوم، بخصوص هذا الموضوع.

وأشار رئيس هيئة الأسرى والمحررين، إلى أنه تم التواصل مع رئيس الحكومة الفلسطينية، الدكتور محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة النقد عزام الشوا، لمعالجة الموضوع.

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