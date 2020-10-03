شؤون فلسطينية

خريشة: المجلس الوطني المنتخب يجب أن يكون للكل الفلسطيني بالوطن والشتات

خريشة: المجلس الوطني المنتخب يجب أن يكون للكل الفلسطيني بالوطن والشتات
حسن خريشة
خاص دنيا الوطن 
عقب الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، على ما تم الاتفاق عليه بين حركتي (حماس) و(فتح)، حول إجراء الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني، وذلك خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ومن بعده المحادثات، التي جرت في العاصمة التركية إسطنبول.

وقال خريشة لـ "دنيا الوطن: "كنت أتمنى أن تكون هذه الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، لأسباب كثيرة، هو إعادة بناء منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإدخال كل القوى السياسة في المنظمة، وتفعيل الميثاق الوطني، أما أن نستنسخ تجربة المجلس التشريعي، ويصبح لدينا واحداً آخر بنفس المواصفات، هنا أتساءل لماذا تم حل المجلس التشريعي، وسيتم انتخابات مجلس تشريعي بنفس المواصفات، وبالتالي على كل القوى، أن تحاول أن يكون المجلس الوطني المنتخب للكل الفلسطيني في الوطن والشتات".

وأضاف خريشة: "يجب أن يكون هناك مجلس وطني، وليس مجلساً تشريعياً، لأن المجلس التشريعي مرتبط بصورة أو أخرى باتفاقية أوسلو، حيث إن الرئيس أعلن التحلل من اتفاقية أوسلو، وبالتالي لا يعقل أن يعود التاريخ مرة أخرى قبل 25 أو 26 عاماً السابقة، عندما جرت أول انتخابات مجلس تشريعي، وعندما جرت في عام 2006 انتخابات تشريعية أخرى".

وأشار خريشة إلى أن الشعب الفلسطيني، يريد أن يرى الممثل الشرعي والوحيد له، يتعافى ويأخذ دوره، على اعتبار أن هناك الكثير من المشاريع لتسوية القضية الفلسطينية، وأن يمثل الكل الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس الوطني، ينتخب لجنة تنفيذية ومجلساً مركزياً.

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