شاهد: نقل ترامب للمستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد إصابته بـ (كورونا)

نشرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظره استدعاء مروحية للبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشفى.





وحسب تلك الوسائل، فإنه تم نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد إصابته وزوجته بفيروس (كورونا) المستجد، أمس الجمعة.





وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز (والتر ريد) الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي بعد إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس (كورونا).



وأكد المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.



وكانت نقلت صحيفة (فانيتي فاير) عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، جراء إصابته بفيروس (كورونا).











رام الله - دنيا الوطن