معروف: قرار الفصل بين المحافظات مازال مستمراً وقريباً سيتخذ قرار بعودة طلاب التوجيهي

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خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قرار الفصل بين المحافظات مازال على حاله، لكن من الطبيعي أن دوام الموظفين الذي بدأ جزئيا هذا الأسبوع، أن يكون هناك شيء من التفهم بانتقالهم بين المحافظات.



وقال معروف لـ"دنيا الوطن: "بشكل عام قرار فصل المحافظات لا زال ساريا، وتعمل عناصر الشرطة الفلسطينية في تنفيذه".



وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في قطاع غزة، أكد معروف أنه بناء على منحنى تسجيل الإصابات بفيروس (كورونا)، فإن الحالة الوبائية مستقرة حتى اللحظة، وبالتالي تدني الإصابات لا يعني أي شيء على المستوى الطبي.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "إننا مطالبون بالالتزام باجراءات الوقائية والسلامة، وعدم التهاون او التراخي او الشعود بالاطمئان الزائد، حيث أن المطلوب استمرار الجهود وتحديدا على المستوى الطبي وتحديد من وزارة الصحة، والتزام المواطنين باجراءات السلامة والوقاية وتوجيهات الجهات الحكومية سواء وزارة الصحة او الداخلية".



وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، أكد معروف ان المراحل التعليمية المختلفة تسير فيها الأمور بانتظام من خلال الصفوف الافتراضية، والتعليم عن بعد، ولكن بالنسبة لمرحلة الثانوية العامة نظرا لحساسيتها وضرورة التعليم الوجاهي فيها، فإن هناك توجها لاعادة الدوام للتوجيهي بما يشمل على فرزهم بشعبتين ودوام المدرسين، وفق إجراءات السلامة والوقاية.



وقال: "في هذا الاطار سيتم اجراء محاكاة يوم الاحد، على مدار يوم كامل في خانيونس، للتأكد من إجراءات وزارة الصحة والتربية والتعليم ونأمل أن تسير الأمور على خير والا تسجل ملاحظات، وقريبا قد يتخذ قرارا بهذا الجانب".