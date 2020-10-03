شؤون فلسطينية

أجواء خريفية معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة بفلسطين

أجواء خريفية معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-17 26-17 29-19 بيت لحم 26-17 26-17 29-19
رام الله والبيرة 25-16 25-16 28-18 طولكرم 29-20 29-20 31-21
نابلس 27-18 27-18 30-20 قلقيلية 29-20 29-20 31-21
جنين 29-19 29-19 32-21 سلفيت 26-17 26-17 29-19
طوباس 30-19 30-19 33-22 روابي 28-18 27-18 27-18
الخليل 25-16 25-16 28-18 غزه 28-21 28-21 30-22
أريحا 35-23 35-23 38-25 خانيونس 28-21 28-21 30-22
الأغوار الشمالية 33-21 33-21 36-23 رفح 29-20 29-20 31-21

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