البيت الأبيض: نقل ترامب إلى مركز طبي عسكري بعد إصابته بفيروس (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز (والتر ريد) الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي بعد إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس (كورونا).



وأكد المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.



وكانت نقلت صحيفة (فانيتي فاير) عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، جراء إصابته بفيروس (كورونا).



وأضاف أحد المصدرين أن إدارة ترامب تشعر بقلق جراء إصابته بفيروس (كورونا) بسبب سن الرئيس الأمريكي البالغ 74 عاما.



وفي وقت سابق، أكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقال طبيب ترامب إن الرئيس "متعب لكن حالته المعنوية جيدة"، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذي يواجه رئاسته المضطربة.