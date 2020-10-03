مجلس السيادة السوداني: ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حميدتي: إن من مصلحة بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، مضيفًا: "نحن ماضون في اتجاه بناء العلاقات دون خوف من أحد".



وأوضح حميدتي، وفق ما نقل موقع (jbc) أن السودان لا يرتبط بحدود مباشرة مع فلسطين في حين أن بلدان مجاورة لها مضت في هذا الاتجاه، وأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب مرتبط بإقامة علاقات مع "إسرائيل" وسنستفيد من وراء هذه علاقات ويجب أن نسير وراء مصالحنا.



وانتقد حميدتي معارضة عناصر من المؤتمر الوطني المحلول لمسألة العلاقة مع إسرائيل.



يشار إلى أنه دعت قوى سودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لقبول العرض الأمريكي الخاص بتطبيع الخرطوم مع إسرائيل، مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، عقده كل من رئيسي حزب "الأمة" مبارك الفاضل، وحركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبوالقاسم أمام، وممثل "جبهة الشرق" حميد محمد حامد.



وكان القصر الرئاسي في الخرطوم، قال في وقت سابق: إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل، مبارك الفاضل، أنهيا اجتماعات في العاصمة أبوظبي، ناقشت على مدى 3 أيام مع فريق الإدارة الأميركية "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي"، وذلك ضمن قضايا أخرى بينها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.