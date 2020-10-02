شاهد لحظة انتشال جثة الشاب "الزوارعة" بعد غرقه في بحر بيت لاهيا

رام الله - دنيا الوطننقل طاقم دفاع المدني جباليا جثة شاب، توفي غرقا مساء اليوم الجمعة في بحر السودانية شمال قطاع غزة.وأفادت إدارة عمليات الدفاع المدني أن قوات الشرطة البحرية انتشلت جثة الشاب عزام الزوارعة (35 عاما) متوفى بعد ان فقد اثره في بحر السودانية، وتم نقله بواسطة طاقم الدفاع المدني إلى المستشفى الأندونيسي.