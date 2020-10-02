محافظ جنين يغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب إغلاق قريتي صانور وجلبون ابتداء من صباح السبت، وحتى صباح الثلاثاء المقبل، وذلك للسماح لطواقم الطب الوقائي لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع الخارطة الوبائية بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في القريتين.