إسرائيل ترد على تصريحات "حزب الله" بخصوص منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وحول منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه في حي الجناح.ووفق (روسيا اليوم)، فقد كشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الشخص الذي عرض على الصحفيين كصاحب الموقع، مؤكدا أنه ناشط في "حزب الله"، كان قد قام بزيارات إلى إيران.وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لكشف النقاب عن ثلاثة مواقع لإنتاج وتطوير مواد تستخدم في مشروع الصواريخ دقيقة التوجيه التابع لمنظمة حزب الله في قلب أحياء ومباني سكنية في بيروت نكشف اليوم عن تفاصيل جديدة عن النشاطات في هذه المواقع".وأضاف أن "المواقع تتضمن ماكينة ثني المعادن تقوم بمعالجة المعادن التي تتكون منها أغلفة المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ، إضافة إلى ماكينة درفلة المعادن والتي تقوم بتشكيل المعدن على شكل دائري وذلك لاستخدامه في صناعة أجزاء المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ".وتابع قائلا: إن "تلك المواقع توجد بها ماكينة التقطيع بالليزر وآلة هيدروليكية وذاتية تقوم بقص المعادن بالزوايا المطلوبة وصناعة أجنحة توازن الصاروخ، وأغلفة المحركات، والرؤوس الحربية للصواريخ".