عربي

إسرائيل ترد على تصريحات "حزب الله" بخصوص منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة

إسرائيل ترد على تصريحات "حزب الله" بخصوص منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وحول منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه في حي الجناح.

ووفق (روسيا اليوم)، فقد كشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الشخص الذي عرض على الصحفيين كصاحب الموقع، مؤكدا أنه ناشط في "حزب الله"، كان قد قام بزيارات إلى إيران.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لكشف النقاب عن ثلاثة مواقع لإنتاج وتطوير مواد تستخدم في مشروع الصواريخ دقيقة التوجيه التابع لمنظمة حزب الله في قلب أحياء ومباني سكنية في بيروت نكشف اليوم عن تفاصيل جديدة عن النشاطات في هذه المواقع". 

وأضاف أن "المواقع تتضمن ماكينة ثني المعادن تقوم بمعالجة المعادن التي تتكون منها أغلفة المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ، إضافة إلى ماكينة درفلة المعادن والتي تقوم بتشكيل المعدن على شكل دائري وذلك لاستخدامه في صناعة أجزاء المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ".

وتابع قائلا: إن "تلك المواقع توجد بها ماكينة التقطيع بالليزر وآلة هيدروليكية وذاتية تقوم بقص المعادن بالزوايا المطلوبة وصناعة أجنحة توازن الصاروخ، وأغلفة المحركات، والرؤوس الحربية للصواريخ".


أخبار ذات صلة

مجلس السيادة السوداني: ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

مجلس السيادة السوداني: ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

موقع لبناني: حزب الله ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

موقع لبناني: حزب الله ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظ جنين يغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيام

محافظ جنين يغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيام

الاحتلال يعتقل طفلين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل طفلين غرب بيت لحم

الشرطة: أشخاص مشتبه بهم بقتل مواطنين في جنين سلموا أنفسهم اليوم

الشرطة: أشخاص مشتبه بهم بقتل مواطنين في جنين سلموا أنفسهم اليوم

الاحتلال استغل (كورونا) لتصعيد اعتداءاته في القدس خلال أيلول

الاحتلال استغل (كورونا) لتصعيد اعتداءاته في القدس خلال أيلول

وفاة شاب غرقًا في بحر بيت لاهيا

وفاة شاب غرقًا في بحر بيت لاهيا

هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي

هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي

&#34;الخارجية&#34; فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر الذين حرمهم الاحتلال بحجة عدم تسجيل مواليدهم

"الخارجية" فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر الذين حرمهم الاحتلال بحجة عدم تسجيل مواليدهم

شبان فلسطينيون يمنعون مستوطنين من دخول نبع سيلون بنابلس

شبان فلسطينيون يمنعون مستوطنين من دخول نبع سيلون بنابلس

منوعات

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

عمر كمال: &#34;لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر&#34;

عمر كمال: "لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر"

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من &#34;عروس بيروت&#34;

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "عروس بيروت"

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

عربي

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"