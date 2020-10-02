تقديرات الجيش الإسرائيلي: جائحة (كورونا) تنتهي في نهاية عام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، توقعات حول موعد انتهاء أزمة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.



وقالت القناة 12: إنه "وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فمن المتوقع أن تستمر أزمة (كورونا) حتى نهاية عام 2021".



وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي رجحت في وقت سابق بأن تستمر أزمة (كورونا) في الدولة العبرية حتى نهاية 2021.



وأكدت الشعبة أن هناك فريقا مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي (كورونا) في العالم.