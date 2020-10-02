صحيفة أمريكية: ترامب بدأ يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة والسعال بسبب (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (فانيتي فاير) عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، جراء إصابته بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فقد قال سياسيان جمهوريان مقربان من البيت الأبيض: إن "الأعراض التي يعاني منها ترامب تشمل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة".



وأضاف أحد المصدرين أن إدارة ترامب تشعر بقلق جراء إصابته بفيروس كورونا بسبب سن الرئيس الأمريكي البالغ 74 عاما.



وأكد المتحدثان أنه من المرجح أن يسعى ترامب إلى الظهور أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن لدحض الفرضية القائلة إن حالته صعبة بسبب الفيروس الذي قلل من خطورته على مدى الـ6 أشهر الماضية.



وأشار المصدران مع ذلك إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لا تعاني حاليا من أي أعراض ناجمة عن إصابتها بالمرض.